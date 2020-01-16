Сергей Карякин: «Едем максимально аккуратно и понимаем свое место»

Российский пилот команды SNAG Racing Сергей Карякин прокомментировал выступление на 11-м этапе ралли «Дакар». Он занял шестое место в классе мотовездеходов, а в генклассификации идет вторым.

— Дюны сегодня серьезные, местами опасные и непредсказуемые, — сказал Карякин. — Перепад дюн настолько быстрый, что невозможно было сразу сориентироваться в направлении, и местами приходилось сбрасывать скорость. В целом, спецучасток понравился, хотя сложной навигации не было. Сегодня сошли несколько экипажей, и, наверно, за день до финиша — это самое обидное.

Результатом я доволен. Мы едем максимально аккуратно, никуда не торопимся и, в принципе, понимаем свое место в общем зачете и что нужно сделать, чтобы его сохранить.

С нашим Can-Am Maverick все нормально. Единственная техническая остановка — поменяли ремень вариатора, не выдержавший нагрузки и взорвавшийся, но это нормально. Потеряли четыре минуты. Впереди еще день гонки, потому все может измениться.