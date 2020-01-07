Сайнс-старший вышел в лидеры «Дакара-2020» в зачете внедорожников, Алонсо на третьем этапе стал пятым

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший стал победителем третьего этапа ралли-рейда «Дакар-2020» в зачете внедорожников. Он опередил Насера Аль Аттия из Катара на 3 минуты 31 секунду. Двукратный чемпион мира в «Формуле-1» Фернандо Алонсо показал пятый результат, проиграв лидеру 6 минут 14 секунд.

В общем зачете Сайнс-старший вышел в лидеры, он опережает Аль Аттия на 4 минуты 55 секунд. Замыкает тройку Орландо Терранова с отставанием в 8 минут 9 секунд.

В зачете мотоциклов победу одержал американец Рикки Брабек, который опередил чилийца Хосе Игнасио Флоримо на 9 минут 39 секунд. В общем зачете Брабек также лидирует и опережает Фдоримо на 15 минут 2 секунды.