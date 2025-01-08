Самый титулованный раллист Леб снялся с «Дакар-2025» после аварии

Самый титулованный раллист за всю историю Себастьян Леб сошел с дистанции «Дакар-2025» после третьего этапа гонки в 2025 году.

Машина 50-летнего француза попала в аварию и завершила этап с отставанием от соперников более часа. После финиша экипажу пришлось сойти с дистанции, так как были обнаружены повреждения каркаса безопасности, которые, по правилам ФИА, нельзя чинить по ходу ралли.

После второго этапа «Дакара-2025» Карлос Сайнс-старший сошел с дистанции из-за повреждений каркаса безопасности после аварии.