Российский раллист заявил, что из-за санкций придется использовать «Катюшу» вместо гимна

Российский гонщик чемпионата мира по ралли Николай Грязин рассказал, что на Ралли Монте-Карло ему пришлось выступать под наклейкой «нейтральный атлет» из-за требований Международной автомобильной федерации (FIA) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Интересный инцидент, который мы не освещали во время гонки, и я решил сказать об этом сейчас, — написал Грязин в своем Telegram-канале. — После первого (или второго) дня гонки, нам пришло письмо от FIA вместе с ВАДА, где попросили налепить везде наклейки «neutral athlete», потому что мы Русский экипаж. А русские нынче в ЧС из-за прошлого кипиша на Олимпиаде с допингом. Хорошо, что не потребовали снимать флаги. И в случае нашей победы, гимна России не будет. Так что будем просить включать «Катюшу».

Напомним, 17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.