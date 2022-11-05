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Сегодня, 12:20

Российский гонщик Карякин сообщил, что не выступит на ралли «Дакар» в 2023 году

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский гонщик Сергей Карякин сообщил, что пропустит ралли «Дакар» в 2023 году.

В середине октября Карякин рассказывал, что написал письмо президенту Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммеду бин Сулайему с просьбой отменить требование к российским пилотам осудить специальную военную операцию на Украине.

«В ФИА мне так и не ответили, просто проигнорировали письмо. Поэтому не выступлю на «Дакаре», да и подготовиться уже не успею в любом случае», — приводит ТАСС слова Карякина.

31-летний Карякин выигрывал «Дакар» в зачете квадроциклов в 2017 году. В 2020 году он занял вторую строчку в зачете багги.

В конце нынешнего сентября команда «КАМАЗ-мастер» объявила, что не выступит на «Дакаре» в 2023 году из-за отказа осуждать спецоперацию.

Источник: https://tass.ru/sport/16252493
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