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Россиянин Дмитрий Сотников впервые в карьере победил на «Дакаре» в зачете грузовиков

13:37
«КАМАЗ-мастер». Фото Twitter
«КАМАЗ-мастер». Фото Twitter
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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем ралли-марафона «Дакар», который проходил в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.

Общая протяженность последнего спецучастка, который завершился в пятницу в Джедде, составила 200 километров.

35-летний Сотников впервые стал победителем «Дакара». При этом, представители «КАМАЗ-мастер» в пятый раз подряд выигрывают марафон, всего эта победа для команды стала 18-й.

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