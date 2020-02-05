Ралли Швеция не отменят из-за отсутствия снега

Организаторы Ралли Швеция решили не отменять соревнования, сообщает Motorsport. Ранее сообщалось, что гонку могут отменить из-за отсутствия снега.

— Фантастика, что мы можем объявить о проведении Ралли Швеция, — сказал организатор гонки Гленн Ульссон в официальном заявлении. — Множество людей тяжело трудились ради этого в последние дни. Мы пригласим фанатов в леса, как и планировалось.

При этом программа соревнований будет сокращена. Из графика гонки уберут восемь этапов, а в субботу пилоты поедут по тем же спецучасткам, что и в пятницу. Два из четырех отрезков проходят по территории Норвегии.

Ралли Швеция пройдет с 13 по 16 февраля.