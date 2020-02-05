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Новости   //    Авто-мото   //    Ралли

Ралли Швеция не отменят из-за отсутствия снега

10:56

Организаторы Ралли Швеция решили не отменять соревнования, сообщает Motorsport. Ранее сообщалось, что гонку могут отменить из-за отсутствия снега.

— Фантастика, что мы можем объявить о проведении Ралли Швеция, — сказал организатор гонки Гленн Ульссон в официальном заявлении. — Множество людей тяжело трудились ради этого в последние дни. Мы пригласим фанатов в леса, как и планировалось.

При этом программа соревнований будет сокращена. Из графика гонки уберут восемь этапов, а в субботу пилоты поедут по тем же спецучасткам, что и в пятницу. Два из четырех отрезков проходят по территории Норвегии.

Ралли Швеция пройдет с 13 по 16 февраля.

Дополнительная информация

https://ru.motorsport.com/wrc/news/ralli-shvetsii-sostoitsya-nesmotrya-na-problemy-so-snegom/4680577/

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