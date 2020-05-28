Ралли «Шелковый путь» отменили из-за коронавируса

Ралли «Шелковый путь» 2020 было отменено из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

«27 мая заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа ежегодного международного ралли «Шелковый путь» Д.Н. Чернышенко поддержал предложение Министерства спорта России и Российской Автомобильной Федерации об отмене соревнования в 2020 году, — говорится в сообщении. — Здоровье и безопасность всех, кто связан с организацией и проведением соревнования, остаются приоритетом. Международное ралли «Шелковый путь» — это проект транснационального масштаба, работа над которым не прекращается ни на минуту. Организаторы с оптимизмом смотрят в будущее и уже сейчас приступают к проработке нового издания ралли 2021».

Соревнования должны были пройти со 2 по 11 июля.По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 8 371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 785 человек.