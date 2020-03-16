Ралли «Шелковый путь» изменит маршрут из-за коронавируса

Ралли «Шелковый путь» изменит маршрут из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба соревнования.

Как сообщается в заявлении, ралли, которое должно было пройти по маршруту Россия-Казахстан-Китай, полностью пройдет по территории России в период со 2 по 11 июля. Гонка стартует 3 июля на Красной площади в Москве, а финиширует в Казани 11 июля. Общая дистанция ралли составит около 4200 километров.

— Мы приняли продуманное, ответственное решение для гарантии проведения ралли «Шёлковый путь» 2020 в сложившихся условиях распространившегося коронавируса, — приводит пресс-служба гонки слова руководителя проекта Владимира Чагина. — Журналисты и участники получат возможность открыть для себя удивительные регионы России. Это ралли будет соревнованием высочайшего уровня и незабываемым путешествием.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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