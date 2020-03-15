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Ралли Мексики завершили досрочно. Победу одержал Ожье

09:05

Организаторы ралли в Мексике досрочно завершили гонку, отменив воскресные спецучастки. Такое решение приняли для того, чтобы дать командам вернуться в США или Европу до вступления в силу режимов закрытых границ, сообщает Motosport.

Победа в гонке досталась шестикратному чемпиону мира Себастьену Ожье. Для француза этот успех стал шестым в Мексике. Он сравнялся с Себастьеном Лебом, который прежде был единственным в истории шестикратным победителем этапа.

Победа вывела Ожье в лидеры сезона, позволив ему на восемь очков опередить партнера по команде Элфина Эванса. Тройку лидеров в Мексике замкнул финн Теему Суннинен. Россиянин Николай Грязин стал седьмым.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

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