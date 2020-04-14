Пилота NASCAR отстранили за расистское выражение во время виртуальных гонок

Руководство серии NASCAR отреагировало на инцидент с пилотом Кайлом Ларсоном, выступающим за команду Chip Ganassi Racing. Во время виртуальных соревнований он использовал слово «ниггер».

«NASCAR известно об оскорблении, который использовал пилот во время виртуальных соревнований. Мы собираем дополнительную информацию. Крайне расстроены словами Кайла. В настоящее время отстраняем Кайла без сохранения зарплаты. В то же время продолжим расследование с участием всех участвующих сторон», — отмечено в сообщении пресс-службы.

В регламенте серии указано, что за оскорбление людей по расовому признаку гонщик может быть отстранён от участия.