Васильев сохранил седьмое место в зачете внедорожников после 10-го этапа «Дакара»

Пилот «Тойоты» Язид Аль-Раджи стал победителем в зачете внедорожников 10-го этапа ралли-марафона «Дакар»-2021. Вторым стал Нассер Аль-Аттия, на третьем месте оказался лидер генеральной классификации Стефан Петерансель.

Российский гонщик Владимир Васильев занял 7-е место, отстав от лидера на 7 минут и 32 секунды.

В тотале Петерансель опережает Аль-Аттию на 17 минут и 1 секунду. Васильев сохраняет седьмое место в общем зачете (отставание 3:14.56).