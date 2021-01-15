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Пилот Сотников прокомментировал победу на «Дакаре» 2021 года

15:35
Команда «КАМАЗ-мастер». Фото Twitter
Команда «КАМАЗ-мастер». Фото Twitter
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Российский пилот команды «КАМАЗ» Дмитрий Сотников поделился эмоциями после своей победы на «Дакаре» 2021 года.

Спортсмен отметил, что команда несколько лет шла к этой победе, проделав тяжелую работу.

«В этот успех вложено много труда и пота. Это не только борьба на трассе, а еще и самоотверженная работа команды ассистанс. Каждый спецучасток был настоящим испытанием, и очень здорово, что наш КАМАЗ ни разу не подвел нас. Спасибо всем, кто помогал, верил и болел за наш экипаж!» — цитирует Сотникова официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

35-летний спортсмен впервые стал победителем «Дакара». При этом, представители «КАМАЗ-мастер» в пятый раз подряд выигрывают марафон, всего эта победа для команды стала 18-й.

Дополнительная информация:

https://kamazmaster.ru/news/kamaz-master-zavoeval-3-pervyh-mesta-v-gruzovoi-kategorii-ralli-dakar-2021

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