Пилот Сотников прокомментировал победу на «Дакаре» 2021 года

Российский пилот команды «КАМАЗ» Дмитрий Сотников поделился эмоциями после своей победы на «Дакаре» 2021 года.

Спортсмен отметил, что команда несколько лет шла к этой победе, проделав тяжелую работу.

«В этот успех вложено много труда и пота. Это не только борьба на трассе, а еще и самоотверженная работа команды ассистанс. Каждый спецучасток был настоящим испытанием, и очень здорово, что наш КАМАЗ ни разу не подвел нас. Спасибо всем, кто помогал, верил и болел за наш экипаж!» — цитирует Сотникова официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

35-летний спортсмен впервые стал победителем «Дакара». При этом, представители «КАМАЗ-мастер» в пятый раз подряд выигрывают марафон, всего эта победа для команды стала 18-й.