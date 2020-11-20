Ожье продлил контракт с «Тойотой» на год

Пилот «Тойоты» Себастьян Ожье продолжит выступать за японскую команду в сезоне-2021. Шестикратный чемпион WRC продлил контракт с «Тойотой» на второй сезон после того, как в этом году перешел туда из «Ситроена», сообщает Motorsport.

Ранее Ожье заявлял о намерении завершить карьеру по окончании сезона-2020, однако решил пересмотреть свои планы из-за того, что в ход нынешнего чемпионата вмешалась пандемия. В результате чего в сезоне-2020 состоялось всего семь этапов.