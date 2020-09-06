Отт Тянак выиграл «Ралли Эстония»

Отт Тянак, выступающий за команду Hyundai, выиграл «Ралли Эстония». Гонка в Прибалтике стала четвертым этапом чемпионата мира по ралли — и первым после продлившейся полгода паузы из-за пандемии коронавируса.

Второе место занял ирландец Крейг Брин (Hyundai) с отставанием 22,2 секунды.

Финишировавший третьим Себастьен Ожье остается лидером общего зачета — в том числе благодаря неудаче Тьерри Невилля. Пилот Hyundai, который перед началом сезона находился в турнирной таблице выше своих товарищей по команде, сошел с трассы и в субботы, и в воскресенье.