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Организаторы ралли «Шелковый путь» отменили этап в Монголии из-за вспышки эпидемии

16:27
«Шелковый путь». Фото silkwayrally.com
«Шелковый путь». Фото silkwayrally.com
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Глава оргкомитета ралли «Шелковый путь» Дмитрий Чернышенко заявил, что отрезок гонки, который был запланирован по территории Монголии, отменен.

Ранее глава штаба ралли по ведению и контролю ковидного протокола Денис Проценко выступил против проведения ралли-рейда по территории Монголии в связи со вспышкой коронавируса и выявлением случаев бубонной чумы.

«В связи со сложной эпидемической ситуацией, после проведенных консультаций принято решение об отмене монгольского этапа ралли. По предложению Дениса Проценко в качестве жеста доброй воли дирекцией мероприятия будут переданы монгольской стороне средства индивидуальной защиты и оборудование для организации лабораторий по COVID-19 на территории Монголии», — сказал Чернышенко ТАСС.

Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года. В прошлом году гонка была отменена из-за пандемии коронавируса. В 2021 году планировалось провести 10 этапов с 1 по 11 июля по территории России и Монголии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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Иван Шитик все материалы автора

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