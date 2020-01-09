Николаев остановился на пятом этапе «Дакара» из-за проблем с мотором

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, выступающий в зачете грузовиков, остановился на дистанции пятого этапа «Дакара» из-за проблем с двигателем, сообщает пресс-служба коллектива.

— По информации с трассы, Эдуард Николаев остановился на 165 км спецучастка, проблемы с двигателем, — написала пресс-служба команды в Twitter. — Экипаж пытается устранить неполадку.

По итогам четырех дней «Дакара» Николаев занимал 6-е место в общем зачете грузовиков, уступая идущему на первой строчке Андрею Каргинову 1 час 11 минут 26 секунд.