Никита Мазепин стал победителем ралли «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов

Российский гонщик Никита Мазепин стал победителем ралли «Шелковый путь» в общем зачете мотовездеходов.

Мазепин, который выступал за команду Snag Racing Team, преодолел дистанцию заключительного, десятого этапа ралли-рейда за 1 час, 36 минут и 10 секунд.

23-летний Мазепин — бывший пилот команды «Формулы-1» «Хаас». Россиянин выступал в «Королевских гонках» в сезоне-2021, его лучшим результатом является финиш на 14-м месте на «Гран-при Азербайджана». В начале марта 2022 года «Хаас» расторг контракт с Мазепиным.

Мазепин впервые принял участие в «Шелковом пути». Ралли проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились в Китае и Центральной Азии.