Мазепин объяснил последнее место на первом этапе в ралли-марафоне «Шелковый путь»

Бывший российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин оценил свой дебют в ралли-марафоне «Шелковый путь».

23-летний россиянин занял последнее место в классе мотовездеходов на первом этапе.

«Атмосфера реально крутая, — приводит слова Мазепина официальный сайт ралли «Шелковый путь». — У людей есть возможность очень близко подойти, летают вертолеты, отличная погода, плавают баржи по Волге, поэтому мне очень понравилось, но, к сожалению, не работали приборы. Штурману трудно пришлось, когда нужно было отбиваться. Но мне кажется, что первый старт, первый финиш ничего не значит. Самое главное, что мы до него доехали».

Ралли-марафон «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяженность составит 4474 километра, из которых 2800 — это спецучастки.