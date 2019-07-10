Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова снялась с ралли "Шелковый путь" из-за травмы, полученной во время аварии на четвертом этапе, информирует пресс-служба гонки. У гонщицы сломана ключица.

– Где-то километров через десять после зоны дозаправки я увлеклась пилотированием по ходовым дорожкам и по собственной вине прозевала в дорожной книге пометку "Яма 3", – отметила Нифонтова. – На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой, и я на всем ходу, успев только приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла, в результате чего я упала. Меня осмотрели медики и установили, что сломана ключица, решение об операции будет принято в больнице в Москве. Для меня это первое большое соревнование, на котором я не финиширую, видимо, придется брать реванш в следующем году.