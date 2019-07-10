Нифонтова - про аварию: "Меня катапультировало"

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, сломавшая ключицу на четвертом спецучастке ралли "Шелковый путь", заявила, что попала в аварию по своей вине.

Четвертый этап ралли по маршруту Улан-Батор — Улан-Батор проходит в среду. Длина спецучастка составляет 470 км, общая протяженность этапа почти 477 км.

- Сегодня был хороший день, я неплохо ехала. Километров через 10 после дозаправки так увлеклась пилотажем по дорожкам, что прозевала по своей вине яму, - цитирует "РИА Новости" Нифонтову. - И всем ходом в эту промоину влетела, пыталась поднять мотоцикл и ударилась низом. Меня катапультировало. Врачи сделали рентген, сломана ключица", — сказала Нифонтова журналистам.