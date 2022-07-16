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Сегодня, 11:44

Мазепин рассказал о возможности еще раз принять участие в ралли «Шелковый путь»

Виктория Кравченко
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Российский гонщик Никита Мазепин стал победителем ралли «Шелковый путь» в общем зачете мотовездеходов. После выступления он прокомментировал свой результат.

«Удовольствие супер. Я вам говорил, что если мне понравится, а мне очень понравилось, то, вероятно, я здесь еще буду перед вами стоять и также выступать. Я надеюсь», — сказал Мазепин.

Мазепин, который выступал за команду Snag Racing Team, преодолел дистанцию заключительного, десятого этапа ралли-рейда за 1 час, 36 минут и 10 секунд.

Никита Мазепин
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Никита Мазепин стал победителем ралли «Шелковый путь» в зачете мотовездеходов
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