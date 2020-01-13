Команда Гонсалвеша снялась с «Дакара» после смерти гонщика

Индийский коллектив Hero решил отказаться от продолжения борьбы на ралли «Дакар». Воскресный спецучасток «Дакара» оказался омрачен гибелью Паулу Гонсалвеша в результате падения на 276-м километре. На следующий день команда индийского производителя, за которую выступал гонщик, объявила о прекращении выступления на «Дакаре», сообщает Motorsport.

Кроме Гонсалвеша, за Hero выступал брат его жены Жуакин Родригеш, который сошел еще в самый первый день, а также занимающий 35-е место Си-Эш Сантуш.