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Команда Гонсалвеша снялась с «Дакара» после смерти гонщика

14:02

Индийский коллектив Hero решил отказаться от продолжения борьбы на ралли «Дакар». Воскресный спецучасток «Дакара» оказался омрачен гибелью Паулу Гонсалвеша в результате падения на 276-м километре. На следующий день команда индийского производителя, за которую выступал гонщик, объявила о прекращении выступления на «Дакаре», сообщает Motorsport.

Кроме Гонсалвеша, за Hero выступал брат его жены Жуакин Родригеш, который сошел еще в самый первый день, а также занимающий 35-е место Си-Эш Сантуш.

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