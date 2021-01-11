Карякин занял второе место на восьмом этапе «Дакара»

Российский пилот Сергей Карякин стал вторым на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в классе мотовездеходов.

Победил на этапе одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо, преодолевший дистанцию за 3 часа 37 минут 45 секунд. Экипаж Карякина со штурманом Антоном Власюком уступил лидеру 52 секунды. Третий результат у бразильца Рейналдо Варелы.

Лидерство в общем зачете у американца Остина Джонса. Карякин в общем зачете занимает петое место.