Карякин занял второе место на восьмом этапе «Дакара»
16:21
Российский пилот Сергей Карякин стал вторым на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в классе мотовездеходов.
Победил на этапе одержал чилиец Франсиско Лопес Контардо, преодолевший дистанцию за 3 часа 37 минут 45 секунд. Экипаж Карякина со штурманом Антоном Власюком уступил лидеру 52 секунды. Третий результат у бразильца Рейналдо Варелы.
Лидерство в общем зачете у американца Остина Джонса. Карякин в общем зачете занимает петое место.
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