Карякин уверен, что переболел коронавирусом на «Дакаре»

Вице-чемпион «Дакар-2020» в соревнованиях мотовездеходов Сергей Карякин рассказал, что переболел коронавирусом. Это случилось во время ралли.

— Некоторые организаторы говорили, что официально коронавируса не было на «Дакаре», но это неправда, потому что как-то раз я зашел к медицинскому персоналу, спрашивал, как дела, много ли человек получили травму в этот день, но в ответ получил: «Нет, немного, но увезли пять человек с воспалением легких», — цитирует Карякина News.ru. — Как так, откуда пневмония? Ни погоды, ни каких-то других причин, способствующих развитию болезни, не было. И медики сами не понимали, откуда это. Потому я уверен, что COVID-19 был на «Дакаре», и сам думаю, что я им переболел, потому что было несколько дней, когда мне было тяжело дышать.

— Тест не сдавали, чтобы проверить теорию?

— Нет, но, кстати, хочу это сделать. Говорят, что сейчас в свободном доступе тесты есть, можно прийти в лабораторию и сдать. Думаю, что на днях это сделаю.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исхода, выздоровели 76 130 человек.