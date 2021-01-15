Карякин рассказал, как на 11-м этапе «Дакара» поменял не то колесо

Российский пилот SNAG Racing Team Сергей Карякин рассказал, как прошел 11-й этап ралли-рейда «Дакар-2021» в классе мотовездеходов. Он занял 31-е место, отстав от победителя на 53 минуты и 38 секунд.

«11 СУ оказался довольно интересным: нам были и мягкии? песок, и сложные дюны, и острые камни, и реки.

Самои? сложнои? задачеи? на этап была подготовка машины (настрои?ка подвески, давление колес и тд) под «технические» требования трассы. Если смотреть глобально — одинаково хорошо настроить мотовездеход под разные рельефы невозможно, но вполне реально наи?ти что-то среднее.

Мы с задачеи? справились: держали стабильныи? темп даже при смене природных локации?, назовем это так. Но... на 150 км пробили колесо. Вышли, поменяли, поехали дальше. По ходу движения я понимаю — что-то все равно не так.

Разобрались: в спешке поменяли не то колесо. Заднее левое вместо правого. Так бывает, никто не застрахован от деи?ствия человеческого фактора. Снова остановились, поменяли, поехали дальше.

Снова набрали свои? привычныи? темп, отыграли время, оставленное на замене колес и на 390 км встретились с новои? проблемои?: обломило гаи?ку привода. И эта поломка еще ниже опустила нас в итоговои? классификации этапа и в генеральном зачете.

Сегодня 17 место с отставанием от лидера в 53 минуты 38 секунд, 18 место с отставанием 11 часов 8 минут 56 секунд от лидера в общем зачете", — написал Карякин на своей странице в «ВКонтакте».