Карякин доволен переносом "Дакара" в Саудовскую Аравию

Российский гонщик Сергей Карякин доволен решением перенести ралли-марафон "Дакар" в 2020 году из Южной Америки в Саудовскую Аравию. Об этом решении было объявлено сегодня.

- Cлухи о переезде в Саудовскую Аравию ходили уже давно, - приводит слова Карякина его официальный инстаграм-аккаунт. - Я слышал разговоры об этом еще во время проведения "Дакара"-2019 - думаю это хорошо. Как понимаю, организаторы уже не получали спонсорскую поддержку от стран Южной Америки. И честно могу сказать, что стартовые взносы стали очень большими. Вся огромная финансовая нагрузка организации ложилась именно на взносы.

И поскольку Саудовская Аравия далеко не бедная страна, уровень финансовой поддержки там немаленький. Это позволит организаторам сделать гонку лучше. Конечно, это из разряда мечт, но я очень надеюсь, что стартовые взносы снизят. ⠀ ⠀

Саудовская Аравия гораздо ближе к России и доступнее для участников в транспортно-логистическом плане. В этом году билет в Южную Америку на одного человека в нашей команде стоил 150 тысяч рублей. Это был полет лоукостером и без багажа. И лететь 36 часов. Причем перелет в этом году был одним из самых коротких. Это накладывало свой опечаток, потому что после дороги мы были уставшими. Плюс огромная разница во времени, которая безумно напрягала. А разница в часовом поясе с Саудовской Аравии не критична – нам будет проще. ⠀

Южноамериканцы получали серьезное преимущество на своей земле. Они могли легко организовать команду технической поддержки, и необязательно их заявляли. Может быть, я ошибаюсь. Но в любом случае, когда гонка переезжает из одного места в другое, вероятность такого сценария гораздо ниже. Тем более участников из Саудовской Аравии очень мало, поэтому местным будет подготовиться сложнее.

Карякин выиграл "Дакар" в 2017 году в классе квадроциклов, став первым представителем России, добившимся победы не на грузовиках.