Каргинов выиграл третий этап «Дакара-2020»

Российский экипаж «КАМАЗ Мастер» под управлением Андрея Каргинова одержал победу на третьем этапе ралли-рейда «Дакар-2020». Вторым стал белорус Сергей Вязович на МАЗе, отставший от лидера на 4 минуты 54 секунды. Тем не менее, в общем зачете Вязович лидирует, опережая Каргинова на 2 минуты 18 секунд.

Замыкает тройку в общем зачете другой представитель «КАМАЗ Мастер» Антон Шибалов, который уступает лидеру 20 минут 1 секунду. Он же стал третьим и на третьем этапе.