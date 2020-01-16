Экипаж российского гонщика Андрея Каргинова выступающего за команду «КАМАЗ-мастер», выиграл 11-й этап «Дакара-2020». Протяженность спецучастка составила 379 км.

Подиум этапа полностью заняли гонщики «КАМАЗ-мастера». Дмитрий Сотников отстал от победителя на 1 минуту и 27 секунд. Антон Шибалов (+ 3 минуты и 25 секунд) — третий.

В общем зачете лидирует Каргинов, он преодолел 11 этапов за 44 часа 40 минут 18 секунд, вторым идет Шибалов (+38 минут и 34 секунды).

В категории автомобилей победу на этапе одержал француз Стефан Петерансель («Мини»). В категории мотоциклов этап выиграл чилиец Пабло Кинтанилья на «Хускварне».