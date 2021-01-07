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Каргинов оштрафован по итогам 5-го этапа «Дакара», победителем стал Сотников

21:09
«КАМАЗ-Мастер». Фото AFP
«КАМАЗ-Мастер». Фото AFP
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Российский экипаж «КАМАЗ-Мастера» под руководством Андрея Каргинова был лишен победы на пятом этапе ралли «Дакар». Каргинов показал лучший результат, но был оштрафован на 20 минут.

При этом представитель «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский получил штраф в размере 2 минут. Таким образом, победа досталась другому «КАМАЗу» под руководством Дмитрия Сотникова. Вишневский остался вторым, а третье место перешло «КАМАЗ-Мастеру» Антона Шибалова. Каргинов опустился на 7-е место.

О причинах штрафа Вишневскому и Каргинову пока не сообщается.

Сотников продолжает лидировать в общем зачете. На 33.53 от него отстает экипаж Шибалова.

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