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«КАМАЗы» сохранили лидерство в ралли-марафоне «Дакара» после 10-го этапа грузовиков

17:15
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Экипаж «Биг Шок Рейсинг» Мартина Мацика стал победителем 10-го этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Второй и третий результаты показали пилоты «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев. Мацик одержал вторую победу подряд.

В общем зачете лидирует Сотников, второе и третье места также у экипажей «КАМАЗ-мастер» Шибалов и Мардеев.

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