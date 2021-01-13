«КАМАЗы» сохранили лидерство в ралли-марафоне «Дакара» после 10-го этапа грузовиков

Экипаж «Биг Шок Рейсинг» Мартина Мацика стал победителем 10-го этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Второй и третий результаты показали пилоты «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев. Мацик одержал вторую победу подряд.

В общем зачете лидирует Сотников, второе и третье места также у экипажей «КАМАЗ-мастер» Шибалов и Мардеев.