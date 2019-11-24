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«КАМАЗ-Мастер» отправил грузовики на ралли «Дакар»

18:41

Команда «КАМАЗ-Мастер» в воскресенье отправила свои грузовики в Марсель, откуда их переправят в Саудовскую Аравию для участия в ралли «Дакар"-2020, сообщает пресс-служба команды.

«Дакар» в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января. Стартует гонка в Джидде и финиширует в Киддии.

«КАМАЗ-Мастер» в классе грузовиков будет представлен действующим победителем ралли Эдуардом Николаевым, а также Андреем Каргиновым, Антоном Шибаловым и Дмитрием Сотниковым.

Дополнительная информация

https://kamazmaster.ru/news/kamaz-master-otpravil-mashiny-na-dakar-2020

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