«КАМАЗ-Мастер» отправил грузовики на ралли «Дакар»

Команда «КАМАЗ-Мастер» в воскресенье отправила свои грузовики в Марсель, откуда их переправят в Саудовскую Аравию для участия в ралли «Дакар"-2020, сообщает пресс-служба команды.

«Дакар» в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии с 5 по 17 января. Стартует гонка в Джидде и финиширует в Киддии.

«КАМАЗ-Мастер» в классе грузовиков будет представлен действующим победителем ралли Эдуардом Николаевым, а также Андреем Каргиновым, Антоном Шибаловым и Дмитрием Сотниковым.