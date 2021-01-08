«КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик на шестом этапе «Дакара»-2021
17:20
Российские пилоты «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов показали первое, второе и третье место на шестом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021. Таким образом, «КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик.
Российский гонщик команды Андрей Каргинов стал шестым. В общем зачете лидирует Сотников.
Ралли «Дакар» проходит с 3 по 15 января 2021 года.
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