«КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик на шестом этапе «Дакара»-2021

Российские пилоты «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов показали первое, второе и третье место на шестом этапе ралли-марафона «Дакар»-2021. Таким образом, «КАМАЗ-мастер» оформил победный хет-трик.

Российский гонщик команды Андрей Каргинов стал шестым. В общем зачете лидирует Сотников.

Ралли «Дакар» проходит с 3 по 15 января 2021 года.