Действующий победитель ралли «Шелковый путь» в составе команды «КАМАЗ-Мастер» Антон Шибалов перед началом нового издания гонки сказал, что ожидает очень интересного маршрута и поделился мнением о новом грузовике своей команды, которым в этом ралли-рейде будет управлять чемпион «Дакара» Дмитрий Сотников.

— Всем известно, что добиться победы на «Шелковом пути» впервые сложнее, чем удержать титул, — сказал Шибалов. — Мы благодарны организаторам, которые каждый год готовят очень интересные трассы. Знаю это по опыту выступления на разных континентах и уверен, что нынешний розыгрыш не станет исключением. Согласен, что победителем может считаться каждый, кто просто добрался до финиша. А интрига будет во всех категориях — пока невозможно предсказать, что нас ждет в конце, давайте посмотрим, что нам приготовит каждый день. Конечно, мы будем бороться, стараться показать лучший результат. Что касается нашей новой машины, то с ней у нас связаны большие планы, и здесь можно будет понять, в правильном ли направлении мы движемся. Гонка покажет.

«Шелковый путь"-2021 стартует 1 июля в Омске. Гонщикам предстоит пройти 10 этапов и финишировать в столице Монголии Улан-Баторе. На всем продолжении ралли спортсмены будут использовать высокотехнологичные масла G-Profi и G-Energy. Также компания «Газпромнефть» направила на гонку мобильную лабораторию для оценки состояния техники на основе проб масла.