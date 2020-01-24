Голландский мотогонщик, попавший в аварию на «Дакаре», скончался

Голландский мотогонщик Эдвин Стравер, который попал в серьезную аварию на ралли-рейде «Дакар», скончался, информирует Telegram-канал Cross Country Rally

Стравер во время 11-го спецучастка, который проходил 16 января, не справился с управлением и упал. Его доставили в больницу. Там ему диагностировали перелом шейного позвонка. Кроме того, у гонщика на 10 минут остановилось сердце. Тем не менее, тогда жизнь удалось спасти.

22 января его перевезли из больницы в Эр-Рияде в Голландию, где он скончался сегодня ночью.