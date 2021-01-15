Французский мотогонщик умер от полученных на этапе «Дакара» травм

Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных на этапе ралли-марафона «Дакар», сообщила команда Шерпена Heros des Belles-Motos в Facebook.

Шерпен попал в аварию во время 7-го этапа «Дакара». Он получил серьезную травму головы после падения.

Гонщика немедленно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому. Мужчине потребовалась операция.

52-летний гонщик участвовал в «Дакаре» в четвертый раз.