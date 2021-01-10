Французский гонщик введен в искусственную кому после аварии на «Дакаре»

Французский гонщик Пьер Шерпен попал в аварию во время 7-го этапа «Дакара». Он получил серьезную травму головы после падения, сообщает L'Equipe.

Шерпена немедленно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому. Мужчине потребовалась операция. Также у него диагностированы перелом ребра и пневмоторакс.

52-летний гонщик участвовал в «Дакаре» в четвертый раз.