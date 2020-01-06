Фернандо Алонсо: «Мы ничего не видели из-за других машин, и я ударился передним колесом во что-то»

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся на втором этапе ралли-рейда «Дакар-2020». Он потерял 2,5 часа из-за слетевшего колеса на его «Тойоте» и поломки подвески.

— Проблема была с видимостью, — цитирует AFP Алонсо, который занимает 48-е место в классификации. — Мы ничего не видели за другими машинами. Поэтому я ударился во что-то передним колесом и потерял много времени. День не лучший, но я доволен, что добрался до финиша этапа. Мы преодолели 700 километров, осталось еще 5 тысяч. Это дает нам возможность наверстать упущенное. Я доволен своей скоростью. Она даже лучше, чем я ожидал. Навигация затруднена, но мы делаем все, что в наших силах. Ощущения приятные от работы на трассе. Все люди готовы помогать друг другу.