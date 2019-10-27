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Новости   //    Авто-мото   //    Ралли

Эстонец Тянак впервые стал чемпионом мира по ралли

16:00

Эстонский гонщик Отт Тянак, показав необходимый результат на «Ралли Каталонии», досрочно стал чемпионом мира по авторалли.

Заключительный день «Ралли Каталонии» Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя начали с третьего места, но на бонусном спецучастке поднялись на вторую позицию, уступив лишь бельгийцу Тьерри Невиллю. И этого хватило для досрочной победы в общем зачете.

Перед последним этапом, который пройдет в Австралии Тянак, набравший 263 очка, опережает Невилля на 36 баллов (максимально на этапе можно заработать 30 очков). Себастьен Ожье в свою очередь отстает от бельгийца на десять очков.

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