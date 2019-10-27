Эстонец Тянак впервые стал чемпионом мира по ралли
Эстонский гонщик Отт Тянак, показав необходимый результат на «Ралли Каталонии», досрочно стал чемпионом мира по авторалли.
Заключительный день «Ралли Каталонии» Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя начали с третьего места, но на бонусном спецучастке поднялись на вторую позицию, уступив лишь бельгийцу Тьерри Невиллю. И этого хватило для досрочной победы в общем зачете.
What a journey it has been.. BUT WE DIT IT!— Ott T?nak (@OttTanak) October 27, 2019
WE ARE THE WORLD CHAMPIONS! ???
?#WRC #Champions #OttT?nak #MartinJ?rveoja #GoOtt #TanakFanArmy?
*Subject to the official publication of the results by the FIA. pic.twitter.com/5NmdfdHGWD
Перед последним этапом, который пройдет в Австралии Тянак, набравший 263 очка, опережает Невилля на 36 баллов (максимально на этапе можно заработать 30 очков). Себастьен Ожье в свою очередь отстает от бельгийца на десять очков.