Завершился десятый этап ралли «Дакар».

В зачете автомобилей победил швед Маттиас Экстрем («Ауди»). Его результат — три часа, 43 минуты и 21 секунда. Вторым стал еще один пилот «Ауди» француз Стефан Петрансель. Победителю он проиграл 49 секунд. Третьим стал его соотечественник Себастьен Леб (Prodrive) — + 03.08. Россиянин Владимир Васильев (VRT Team) на 13-м месте — + 11.19.

В общем зачете лидирует катарский гонщик Нассер Аль-Аттия («Тойота»). Его результат — 27 часов, 45 минут и 52 минуты. Леб на втором месте, уступая лидеру 37 минут и 58 секунд. Васильев идет шестым — 01.40.57.