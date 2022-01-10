Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь подиум по итогам восьмого этапа ралли «Дакар»
16:05
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Вторым к финишу пришел экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова. Третьим и четвертым финишировали также экипажи «КАМАЗ-мастер» — Эдуарда Николаева и Антона Шибалова соответственно.
В общем зачете лидирует Сотников (30 часов 2 минуты 36 секунд), следом идут Николаев и Шибалов.
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