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Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь подиум по итогам восьмого этапа ралли «Дакар»

16:05
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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

Вторым к финишу пришел экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова. Третьим и четвертым финишировали также экипажи «КАМАЗ-мастер» — Эдуарда Николаева и Антона Шибалова соответственно.

В общем зачете лидирует Сотников (30 часов 2 минуты 36 секунд), следом идут Николаев и Шибалов.

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Иван Шитик все материалы автора
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