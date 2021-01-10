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Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые три места на седьмом этапе «Дакара»

16:45
Команда &quot;КАМАЗ-мастер&quot;. Фото Twitter
Команда &quot;КАМАЗ-мастер&quot;. Фото Twitter
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На ралли-марафоне «Дакар»-2021 прошел седьмой этап. Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем этапа.

Второе и третье места также заняли представители российской команды: вторым финишировал Айрат Мардеев, третьим — Антон Шибалов.

В зачете грузовиков продолжает лидировать Сотников с результатом 29 часов 12 минут 10 секунд, далее располагаются Шибалов и Мардеев.

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