Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые три места на седьмом этапе «Дакара»

На ралли-марафоне «Дакар»-2021 прошел седьмой этап. Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем этапа.

Второе и третье места также заняли представители российской команды: вторым финишировал Айрат Мардеев, третьим — Антон Шибалов.

В зачете грузовиков продолжает лидировать Сотников с результатом 29 часов 12 минут 10 секунд, далее располагаются Шибалов и Мардеев.