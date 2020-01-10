Экипаж Николаева закончил выступление на «Дакаре»
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева все же сошел с ралли «Дакар». На шестом этапе снова случилась техническая поломка, сообщает Twitter команды.
Этап6.— KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) January 10, 2020
1/3.
На 33 км сегодняшнего спец.участка
окончательно вышел из строя
двигатель на машине Николаева.
Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, т.к. времени отремонтировать машину на бивуаке утром ужемне было. #Dakar2020 #Kamazmaster #Камазмастер
Этап6.— KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) January 10, 2020
2/3.
Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма.
Вся машина облита
маслом и стоит без движения.
Экипаж в порядке.#Dakar2020 #Kamazmaster #Камазмастер
3/3.— KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) January 10, 2020
Машина находится на песчаном
плато. Руководство команды
направило а/м тех. помощи
для эвакуации машины и экипажа.#Dakar2020 #Kamazmaster #Дакар2020 #Камазмастер
Ранее экипаж столкнулся с техническими проблемами и на пятом этапе. Россияне попробовали продолжить ралли, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину, но техника вновь подвела.