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Экипаж Николаева закончил выступление на «Дакаре»

11:47
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Экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева все же сошел с ралли «Дакар». На шестом этапе снова случилась техническая поломка, сообщает Twitter команды.

Ранее экипаж столкнулся с техническими проблемами и на пятом этапе. Россияне попробовали продолжить ралли, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину, но техника вновь подвела.

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