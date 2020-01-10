Экипаж Николаева закончил выступление на «Дакаре»

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева все же сошел с ралли «Дакар». На шестом этапе снова случилась техническая поломка, сообщает Twitter команды.

Этап6.

1/3.

На 33 км сегодняшнего спец.участка

окончательно вышел из строя

двигатель на машине Николаева.

Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, т.к. времени отремонтировать машину на бивуаке утром ужемне было. #Dakar2020 #Kamazmaster #Камазмастер — KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) January 10, 2020

Этап6.

2/3.

Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма.

Вся машина облита

маслом и стоит без движения.

Экипаж в порядке.#Dakar2020 #Kamazmaster #Камазмастер — KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) January 10, 2020

Ранее экипаж столкнулся с техническими проблемами и на пятом этапе. Россияне попробовали продолжить ралли, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину, но техника вновь подвела.