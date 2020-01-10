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Экипаж Николаева продолжил выступление на «Дакаре» после поломки

11:13
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Экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева пришел к финишу пятого этапа ралли-марафона «Дакар». Спустя пару часов они отправились на шестой этап, сообщает Twitter команды.

Вчера днем грузовик Эдуарда Николаева встал на 165 километре спецучастка пятого этапа. Причина — неполадки двигателя.

Несмотря на то, что экипаж потерял шансы на высокий результат в марафоне, он намерен продолжить участие в гонке.

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