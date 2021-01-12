Экипаж из Саудовской Аравии ответил на обвинения Карякина

Испанский штурман Ориоль Видаль Монтихано, выступающий в экипаже с пилотом Салехом Аль-Саифом из Саудовской Аравии , ответил на обвинения Сергея Карякина.

Российский пилот ранее заявил, что конкуренту на «Дакаре-2021» из Саудовской Аравии оказывают постороннюю помощь. При этом Карякин не назвал имени.

В этом классе выступают только два гонщика из Саудовской Аравии.

«Эти заявления чушь. Грустно читать их от пилота, который, как и мы, не имеет бюджета заводских экипажей, — приводит слова штурмана RacingLifeNews. — Нас поддерживают поклонники, они предлагают нам кофе, чай до и после этапов, что-то еще.

Мы просто стараемся хорошо делать свою работу и показывать все, на что способны. То же самое делает и Сергей, все в рамках правил.

Кроме того, на всех спецучастках мы должны закрыть наши телефоны в специальном месте организаторов, поэтому мы не можем связаться с кем-либо".

?Напомним, ранее Карякин заявил следующее:

«Соперников очень много, сразу три заводские команды с топовыми пилотами. Конечно же, они едут на все что могут, у них лучшая поддержка — то есть у них есть грузовики техподдержки.

Кого-то даже просто по беспределу обслуживают прямо на спецучастке. Например, вот был один саудит. Многие другие (участники), которые видели его, тоже об этом говорят. То есть его обслуживают прямо на спецучастке — такое положение вещей конечно удручает... Его обслуживали местные на пикапе, полностью загруженном запчастями — даже не стесняясь того, что там торчат колеса, рычаги и прочие расходники".

Напомним, что «Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии. Карякин в общем зачете идет пятым.