Экипаж Дмитрия Сотников на «КАМАЗ-мастер» стал победителем ралли-марафона «Дакар»

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова на «КАМАЗ-мастер» стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

В общем зачете Сотников занял первое место с результатом 41 час 37 минут 34 секунды

Напомним, Сотников праздновал победу на «Дакаре» и в прошлом году. «КАМАЗ-мастер» в шестой раз подряд выиграл престижный ралли-марафон.

Второе и третье места заняли Эдаурд Николаев и Антон Шибалов. На четвертой строчке оказался Андрей Каргинов.