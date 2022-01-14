Экипаж Дмитрия Сотников на «КАМАЗ-мастер» стал победителем ралли-марафона «Дакар»
Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова на «КАМАЗ-мастер» стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
В общем зачете Сотников занял первое место с результатом 41 час 37 минут 34 секунды
Напомним, Сотников праздновал победу на «Дакаре» и в прошлом году. «КАМАЗ-мастер» в шестой раз подряд выиграл престижный ралли-марафон.
Второе и третье места заняли Эдаурд Николаев и Антон Шибалов. На четвертой строчке оказался Андрей Каргинов.
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