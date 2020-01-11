Эдуард Николаев: «Разберемся с нашим двигателем, делаем все, чтобы восстановить его»

Пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев надеется, что грузовик, за рулем которого он выступает на ралли-рейде «Дакар», удастся починить, и его экипаж продолжит участие в соревновании.

— Мы наконец на бивуаке, доехали до нашей родной команды, это радует, немножко появилась улыбка на лице, — цитирует Николева ТАСС.

Хоть у нас и были технические проблемы, вчера была поломка, из-за которой мы не смогли сами продолжить гонку, ребята приехали и эвакуировали нас. Сейчас разберемся с нашим двигателем, делаем все, чтобы восстановить его. Может быть, все-таки еще есть маленький шанс, что мы поедем дальше, мы делаем все для этого.

Экипаж Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа «Дакара», проходящего в Саудовской Аравии. На 33-м км спецучастка окончательно вышел из строя двигатель грузовика российского экипажа. При этом проблемы с мотором начались еще на пятом этапе.