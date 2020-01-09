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Дмитрий Сотников: «Местами дюны в Саудовской Аравии чем-то напоминали Астрахань»

16:38

Российский пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников подвел итоги пятого этапа «Дакара», в котором его экипаж одержал победу.

— Сегодня у нас все в порядке, — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер». — Стартовали после Антона Шибалова и Андрея Каргинова. Из-за мотоциклистов было сложно ехать быстро. Дюны с крутыми спусками. Местами чем-то напоминали Астрахань. Чистых дюн не было, а трасса вышла убойная, рабочая. Местами песок мягкий, а где-то жесткий сырой внутри. Опасно было идти на косогоре, где машину начинало сносить.

Дополнительная информация

https://kamazmaster.ru/news/vtoroi-het-trik-kamaz-master-na-ralli-marafone-dakar-2020

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