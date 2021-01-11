Девятикратный чемпион мира по ралли Леб снялся с «Дакара»

Французский пилот команды Bahrain Raid Xtreme Себастьен Леб был вынужден сняться с ралли-марафона «Дакар», сообщает пресс-служба команды.

Во время седьмого этапа грузовик поддержки, перевозивший запчасти для автомобилей команды, повредил заднюю ось и не успел прийти на финиш, чтобы предоставить запасные колеса и детали. Было принято решение предоставить большую часть имеющихся запасных шин испанскому пилоту команды Хоану Нани Роме. 46-летний Леб же получил два прокола и без необходимого количества запасных покрышек был вынужден сняться.

Леб принял участие в «Дакаре» в пятый раз.