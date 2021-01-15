Чилиец Франсиско Лопес Контардо стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете багги.

На последнем, 12-м этапе победу одержал британец Крис Мики, преодолевший спецучасток за 2 часа 41 минуту 11 секунд, вторым стал бразилец Рейналду Варела, третьим — поляк Марек Гочаль. Россиянин Сергей Карякин пришел к финишу восьмым.

Время Лопеса Контардо в общем зачете составило 53 часа 41 минуту 2 секунды. Вторым стал американец Остин Джонс, третьим — поляк Арон Домжала. 29-летний Карякин занял 24-е место.