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Чилиец Контардо выиграл «Дакар» в зачете багги, россиянин Карякин — 24-й

16:32
«Дакар»-2021. Фото Twitter
«Дакар»-2021. Фото Twitter

Чилиец Франсиско Лопес Контардо стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете багги.

На последнем, 12-м этапе победу одержал британец Крис Мики, преодолевший спецучасток за 2 часа 41 минуту 11 секунд, вторым стал бразилец Рейналду Варела, третьим — поляк Марек Гочаль. Россиянин Сергей Карякин пришел к финишу восьмым.

Время Лопеса Контардо в общем зачете составило 53 часа 41 минуту 2 секунды. Вторым стал американец Остин Джонс, третьим — поляк Арон Домжала. 29-летний Карякин занял 24-е место.

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